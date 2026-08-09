رئيس جامعة مدينة السادات يتابع التصور الهندسي المتكامل للمستشفى الجامعي

عقد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، اجتماعًا لمتابعة التصور الهندسي للمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور أشرف المقدم، المستشار الهندسي للجامعة، والدكتورة تقوى جبر، عميد كلية الطب، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة.

واستعرض الدكتور أشرف المقدم خلال الاجتماع عرضًا توضيحيًا متكاملًا للتصميم الهندسي للمستشفى، تناول توزيع مختلف الأقسام والوحدات الطبية، بما يشمل العيادات، والاستقبال، وغرف المرضى، وأقسام الرعاية والعناية، إلى جانب مكونات المستشفى ومسارات الحركة والخدمات المرتبطة بها، وتجهيزات المستشفى من الأجهزة الطبية التشخصية والعلاجية، وتجهيز غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ والأقسام الخدمية بالمستشفى.

وتناول العرض التصور العام للمبنى وآليات توزيع الفراغات الطبية والخدمية بما يحقق التكامل الوظيفي بين مختلف الأقسام، ويدعم كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أهمية أن يعكس التصميم الهندسي للمستشفى احتياجات التشغيل الفعلي والتطور المستقبلي للخدمات الطبية، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في توزيع الأقسام والتجهيزات، بما يسهم في إنشاء صرح طبي جامعي متكامل يخدم الجامعة والمجتمع المحيط.