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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ضرب الأراضي الإيرانية.. فيديو

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرد الإسرائيلي على إيران يؤكد أن هناك تنسيق مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ هجوم محدود من أجل الخروج من المأزق الذي سببه الهجوم الإيراني والذي يعتبر ضعيف أيضًا على الأراضي الإسرائيلية، وأن ما حدث كان محاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها.
 

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 القيادة المصرية حذرت مرارًا وتكرارًا

 

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الجانب الإيراني يؤكد أن ما حدث هو تسلل وليس هجومًا خارجيًا، موضحًا أن إسرائيل تسعى وبكل قوة لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة، حيث أنها كانت في عزلة دولية قبل الهجوم الإيراني.
 

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن ما يحدث حاليًا حذرت منه القيادة المصرية مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن عدم إعلان إسرائيل عن مسؤوليتها عن هذه الهجمة يأتي بسبب وجود أهداف استراتيجة واضحة، حيث أنها تريد وقف الرد والرد والمضاد، كما تريد إسرائيل أن تخبر إيران أنها قادرة على الوصول إلى قلب الأراضي الإيرانية.

إسرائيل الهجوم الإيراني القيادة المصرية العلاقات الدولية إكسترا نيوز ايران

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