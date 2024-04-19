خبير سياسات دولية: إيران وإسرائيل ليس لديهما رغبة في صراع واسع النطاق

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن التبادل الذي يتم بين إيران وإسرائيل محدود، متابعًا أن الطرفين ليس لديهم رغبة في دخول صراع واسع النطاق.



وأضاف “سنجر” عبر مداخلة أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن حجم دولة الاحتلال مقارنة بإيران صغير للغاية، لافتًا إلى أن ضرب العواصم يعد بمثابة مؤشر الخطر.



وتابع خبير السياسات الدولية أن هذا التصعيد المحدود والمتأني يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تصعيد كبير، موضحًا أن الضربة التي حدثت في إيران قالها عنها المسؤولين الإيرانيين أنها كانت تسلل ولم تأتي من الخارج وتأثيرها كان محدودًا للغاية.