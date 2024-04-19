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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسات دولية: إيران وإسرائيل ليس لديهما رغبة في صراع واسع النطاق

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن التبادل الذي يتم بين إيران وإسرائيل محدود، متابعًا أن الطرفين ليس لديهم رغبة في دخول صراع واسع النطاق.
 

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مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي المتبادل

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وأضاف “سنجر” عبر مداخلة أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن حجم دولة الاحتلال مقارنة بإيران صغير للغاية، لافتًا إلى أن ضرب العواصم يعد بمثابة مؤشر الخطر.
 

وتابع خبير السياسات الدولية أن هذا التصعيد المحدود والمتأني يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تصعيد كبير، موضحًا أن الضربة التي حدثت في إيران قالها عنها المسؤولين الإيرانيين أنها كانت تسلل ولم تأتي من الخارج وتأثيرها كان محدودًا للغاية.

ايران إسرائيل إيران وإسرائيل إكسترا نيوز دولة الاحتلال

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