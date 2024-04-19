بعد هجوم المسيرات ..إيران تستأنف الرحلات المدنية في مطارات البلاد|تفاصيل

أفادت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن إيران تستأنف الرحلات المدنية في مطارات البلاد إثر تعليقها جراء تعرض بعض المرافق لهجمات بمسيرات.

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، إن البلاد تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية الجمعة عن مصادر مطلعة أنه لا يوجد تقارير عن هجوم من الخارج وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد.

بينما زعم مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب ردت على هجوم إيران عليها الأسبوع الماضي.