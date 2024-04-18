عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم

أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن اسعار الذهب محليا والتى تراجعت اليوم، متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا التى سجلت اليوم 2,361 دولارا بعد 2,394 دولارا أمس في بورصة نيويورك، وبعد3431 دولارا كأعلى سعر قبل يومين.

حيث شهد سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، تراجعا إذ سجل  3,230  جنيها للبيع فيما تراجع سعر الجرام من عيار 24 عن ٣٨٠٠ جنيه

 


وهبط سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,769 جنيها ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى  3500 جنيه بدون إضافات.
 

كما  تحرك سعر الجنيه الذهب أيضا وسجل تراجعا ليبدأ سعره من 26000 جنيه بعد 26400 جنيه بفارق 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.


والان نستعرض لحضراتكم اسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث  مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب
سجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا  3,714 جنيها للشراء و 3,691 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 3,250 جنيها للشراء و 3,230 جنيها للبيع

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2,786 جنيهًا للشراء و 2,769  جنيه للبيع.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة  : 2,167 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب الى 26,000 جنيها للشراء و 25,840  جنيه للبيع.

وهذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر..
لمزيد من التفاصيل عن الدولار شاهد الفيديو:

الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد طرح فيلم السرب في السينما | فيديو

إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يُنهي إجراءات تجديد عقد ثنائي الفريق

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ