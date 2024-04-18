أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن اسعار الذهب محليا والتى تراجعت اليوم، متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا التى سجلت اليوم 2,361 دولارا بعد 2,394 دولارا أمس في بورصة نيويورك، وبعد3431 دولارا كأعلى سعر قبل يومين.

حيث شهد سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، تراجعا إذ سجل 3,230 جنيها للبيع فيما تراجع سعر الجرام من عيار 24 عن ٣٨٠٠ جنيه



وهبط سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,769 جنيها ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه بدون إضافات.



كما تحرك سعر الجنيه الذهب أيضا وسجل تراجعا ليبدأ سعره من 26000 جنيه بعد 26400 جنيه بفارق 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.



والان نستعرض لحضراتكم اسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا 3,714 جنيها للشراء و 3,691 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 3,250 جنيها للشراء و 3,230 جنيها للبيع

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2,786 جنيهًا للشراء و 2,769 جنيه للبيع.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة : 2,167 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب الى 26,000 جنيها للشراء و 25,840 جنيه للبيع.



وهذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر..

لمزيد من التفاصيل عن الدولار شاهد الفيديو: