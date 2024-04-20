فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج

قام الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة الي كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ علي هامش زيارته لافتتاح اعمال تطوير مسجد الصحابة، وافتتاح مسابقة النوابغ للقرأن الكريم والثقافة الاسلامية خلال الفترة من 20 الي 23 ابريل الجاري، وذلك بغرض تهنئة الانبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية بسلامة الوصول بعد رحلة علاج في الخارج

ضم وفد المحافظة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، و مستشاري المحافظ.

وحرص وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء علي الاطمئنان علي صحة الانبا ابوللو بعد إجراء جراحة داعين الله له بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب أسقف سيناء الجنوبية عن سعادته بالزيارة، مقدما الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء علي تلك اللفتة الانسانية البالغة الاثر، مما يرسخ روح التسامح والمحبة بين ابناء الوطن الواحد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء

اسقف جنوب سيناء

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