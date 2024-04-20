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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية القرع بالبشاميل اللذيذة.. للعزومات والزيارات العائلية

القرع بالبشاميل
القرع بالبشاميل

إليك طريقة عمل صينية القرع بالبشاميل اللذيذة، وهي وجبة ممتازة للعزومات والزيارات العائلية، للشيف الشربيني:

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مكونات عمل صينية القرع بالبشاميل اللذيذة

1 قرع متوسط الحجم، مقشر ومقطّع إلى شرائح رقيقة
2 ملاعق كبيرة زبدة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مفرومة
3 ملاعق كبيرة طحين
2 كوب حليب
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة مسحوق الزعتر (اختياري)
1 كوب جبن موزاريلا مبشور
¼ كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة عمل صينية القرع بالبشاميل اللذيذة

سخنى الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).
في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قم بذوبان الزبدة. أضيفى البصل المفروم والثوم المفروم وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.
أضيفى شرائح القرع إلى المقلاة وقلبها حتى تصبح طرية وتتحول إلى اللون الذهبي الفاتح. قد تحتاج إلى نقلها إلى دفعات إذا كانت المقلاة صغيرة.
في وعاء منفصل، قم بخلط الطحين مع الحليب حتى يتم تجانسهما تمامًا.
أضيفى خليط الطحين والحليب إلى المقلاة مع القرع وقلبها جيدًا لضمان امتزاج المكونات.
قم بإضافة الملح والفلفل الأسود ومسحوق الزعتر إلى الخليط واستمر في التقليب حتى يصبح الصلصة سميكة ومتماسكة.
قومي بنقل الخليط إلى صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة.
رشي الجبن الموزاريلا المبشور والجبن البارميزان المبشور فوق الخليط في الصينية.
ضعي الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها تخبز لمدة تتراوح بين 25 و 30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا والصينية متماسكة ومتفتحة.
اخرجي الصينية من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل التقديم.
تُقدم صينية القرع بالبشاميل اللذيذة ساخنة كوجبة رئيسية أو جانبية للعزومات والزيارات العائلية. قد يتم تقديمها إلى جانب الأطباق الرئيسية الأخرىمثل اللحم المشوي أو الدجاج المحمص. يمكن أيضًا تزيينها بالبقدونس المفروم أو رشة من البهارات الإضافية حسب الرغبة، استمتع بصينية القرع بالبشاميل اللذيذة.

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