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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم وجود أي مسيرة أو مقاتلة.. العراق يعلن تفاصيل استهداف قاعدة كالسو العسكرية ببابل

استهداف قاعدة عراقية
استهداف قاعدة عراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، المعطيات الأولية لحادثة انفجار معسكر كالسو في محافظة بابل، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي في عموم المحافظة قبل وأثناء الانفجار.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الخلية في بيان صادر عنها إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس ، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش َوالشرطة وهيئة الحشد الشعبي، مما أدى الى مقتل أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة".

وأشارت إلى أنه "بذل أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيرات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي".

ولفتت إلى أنه "تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".

وأكدت أنه “ومن خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاجون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار”.

خلية الإعلام الأمني العراقي انفجار معسكر كالسو العراق بابل

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