"أونكتاد": مصر نموذج رائد لجذب الاستثمار رغم انخفاض التدفقات العالمية

أشاد ريتشارد بولوين، مدير أبحاث الاستثمار في منظمة "أونكتاد"، بأداء مصر الاستثماري خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ملهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم تراجع التدفقات العالمية بنسبة 11%.

جاء،ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس أكد بولوين أن التجربة المصرية توضح أهمية التعاون الدولي في دعم الدول النامية، داعيًا إلى مزيد من حشد الاستثمارات الخاصة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الاقتصادات المتقدمة سجلت انخفاضًا بنسبة 22% في تدفقات الاستثمار، بينما حققت البلدان النامية استقرارًا، مع ارتفاع ملحوظ في الدول الأقل نموًا بنسبة 9%.

وأشار إلى أن تعزيز الجاهزية المؤسسية والاستفادة من الشراكات الدولية عاملان حاسمان في استقطاب الاستثمارات في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.