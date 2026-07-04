وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تعافي أول مريض مصاب بفيروس إيبولا في فرنسا، مؤكدة أن الحالة غادرت مرحلة الخطر بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، في تطور وصفته بأنه يعكس كفاءة المنظومة الصحية في التعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة.

وأوضحت الوزيرة أن الفريق الطبي المشرف على الحالة تابع المريض وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، بما في ذلك إجراءات العزل والرعاية المتخصصة، إلى أن أثبتت الفحوص الطبية تعافيه الكامل، مشيرة إلى أن السلطات الصحية واصلت في الوقت نفسه تتبع المخالطين واتخاذ التدابير الوقائية لمنع أي انتقال محتمل للعدوى.

وأكدت أن الجهات الصحية لا تزال في حالة تأهب، مع استمرار تطبيق إجراءات المراقبة الوبائية في المنافذ الحدودية والمراكز الصحية، بما يتماشى مع التوصيات الدولية الخاصة بالتعامل مع فيروس إيبولا.

فيروس إيبولا

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل عبر المخالطة المباشرة لدم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو الأسطح الملوثة بها، فيما تعتمد مكافحته على سرعة التشخيص، وعزل الحالات، وتتبع المخالطين، وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة.

ويأتي الإعلان عن تعافي المريض، في وقت تؤكد فيه السلطات الصحية الفرنسية استمرار التنسيق مع الجهات الصحية الأوروبية والدولية لمراقبة أي تطورات مرتبطة بالمرض، مع التشديد على جاهزية المستشفيات ومختبرات الصحة العامة للاستجابة السريعة في حال تسجيل أي إصابات جديدة.

ولم تقدم وزيرة الصحة الفرنسية تفاصيل إضافية بشأن هوية المريض أو مصدر الإصابة، فيما أكدت أن الوضع الصحي تحت السيطرة، وأن الإجراءات الوقائية المعمول بها أسهمت في احتواء الحالة ومنع انتشار العدوى.