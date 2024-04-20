وزارة العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج

قال مهيب أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، إن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف لكل إنسان، والكل يتسابق لخدمتهم.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المملكة العربية السعودية وضعت شروط وضوابط محددة للعمالة التي تحتاجها، وهي الا يقل عمره عن 25 عاما ويتمتع بلياقة صحية جيدة، بالإضافة إلى مهارات جيدة.

واسترسل: هناك لجان تنسيقية لاختيار العمالة من مصر، مشددا على أن وزير العمل يتابع تلك العمالة ولا يوجد تهاون مع الشركات التي تخل بتلك الضوابط.

وشدد على أن هناك شروط وإجراءات توفير عمالة موسم الحج، ولا يوجد أي تهاون مع المخالفين.