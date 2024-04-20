إعلان أسماء مراكز تلقي تطعيمات الحج والعمرة في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أسماء مراكز تلقي تطعيمات الحج والعمرة وأماكن تلقيها على مستوى المحافظة، حيث يشترط الحصول عليها للسفر للأراضي السعودية وأداء المناسك سواء حج أو عمرة.



وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تخصيص مكتب صحة الخارجة بمدينة الخارجة، ومكتب صحة الداخلة بمدينة موط، لتلقي تطعيمات الحج والعمرة، حيث يشترط شهادة بتطعيمات كورونا،كما يشترط تناول لقاح السحائي، وينصح بتناول لقاح الانفلونزا الموسمية.



وقال وكيل صحة الوادي الجديد، إن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.