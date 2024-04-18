محافظ الوادي الجديد يبحث مع الجانب الإماراتي إنشاء مصنع أخشاب mdf

بحث محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، خلال لقائه اليوم/الخميس/ مع وفد من الهيئة العربية للتصنيع وشركة (كابيتال) الإماراتية إنشاء مصنع إنتاج أخشاب (mdf) من مخلفات النخيل على مساحة 76 فدانًا بمدينة الخارجة.



وقال المحافظ -في تصريح صحفي- إن اللقاء يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي؛ تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية في الوصول لزراعة 5ر4 مليون نخلة حتى الآن.



واستعرض المحافظ أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة.



وقام الوفد بجولة تفقدية شملت عددا من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.



يذكر أن اللقاء شارك فيه كل من: حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، وترأس الوفد محمد أنيس، والمستشار محمد إبراهيم العضو المنتدى والمدير التنفيذي للشركة.

