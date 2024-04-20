رد الاحتلال الصهيوني على إيران.. لماذا جاء طفيفا ولم يستهدف منشآت خطيرة؟

رسالة بايدن

وجه الاحتلال ضربة إلى إيران وصفت بأنها ضربة محدودة بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل أنها لا تدعمها في أي ضربة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وعليه قال محللون أنه بسبب عدم الدعم الأمريكي جاء رد الاحتلال طفيفا للحد من مخاطر اندلاع حرب كبرى.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن حكومة الحرب الإسرائيلية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت في البداية على خطط توجيه ضربة داخل الأراضي الإيرانية ليل الإثنين الماضي برد قوي على الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران يوم السبت، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة.

وذكرت المصادر أن الأعضاء الثلاثة الذين لهم حق التصويت في حكومة الحرب كانوا قد استبعدوا بالفعل في ذلك الوقت اللجوء إلى رد عنيف.

ورفضوا توجيه ضربة إلى مواقع استراتيجية من بينها منشآت إيران النووية، والتي من المؤكد أن تدميرها سيؤدي إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

تحدثت وكالة "رويترز" إلى أكثر من 10 مصادر في إسرائيل وإيران ومنطقة الخليج والولايات المتحدة، الذين أشاروا إلى بذل جهود على مدار 6 أيام في الخليج وواشنطن وبين بعض مخططي الحرب الإسرائيليين لوضع حدود للرد على أول ضربة إيرانية مباشرة على خصمها اللدود بعد عقود من الحرب الخفية.