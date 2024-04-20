خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراة الأهلي ومازيمبي

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “كلنا منتظرين ماتش الأهلي و بنقول يا رب يوفق الأهلي و يكسب اللقاء و يفرح الجمهور و مباراة العودة تكون سهلة في وجود ٥٠ ألف متفرج و نشوف الأهلي في النهائي”.

بعثة الأهلي تغادر عقب المباراة

وتغادر بعثة الأهلي الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة

تأتي هذه المباراة بين الأهلي ومازيمبي في ظل غيابات كبيرة من صفوف النادي الأحمر، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على لاعبين مهمين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا وعدم تعافيهم بعد.

كما يفتقد الفريق خدمات عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي اللذين لم يتم قيدهما في القائمة الإفريقية لهذا الموسم، مما يضع الأهلي في تحدٍ خاص أمام مازيمبي.