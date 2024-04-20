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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهالي يطالبون بوقف قطع الكهرباء عن طلاب المدارس خلال فترة الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلق أولياء أمور طلاب المدارس في مصر مناشدات عديدة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب ، لمناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء للوصول الى اتفاق بعدم قطع الكهرباء خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

وقالت فاتن أحمد ولية أمر:  الطلاب  حاليا في فترة مراجعات استعدادا لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 ، وبالتالي يحتاجون الى الكهرباء سواء اثناء المذاكرة في المنزل او اثناء النزول والصعود بالمصاعد للتوجه للحضور لحصص المراجعات سواء في المدارس او الدروس الخصوصية وهو الامر الذي قد يعرض اي طالب للخطر في حالة انقطاع الكهرباء اثناء استخذام المصاعد.

وأضافت فاتن أحمد: أن  طلبة الثانوية العامة تحديدا يعانون حاليا من ازمة قطع الكهرباء  ، لانهم حاليا في فترة حرجة  كلها مراجعات اون لاين تحتاج للكهرباء   
 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية غدا الاحد بجميع مدارس القاهرة.

 

وأكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عدم حرمان أى طالب من دخول الإمتحانات.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدارس محافظة القاهرة ، تعقد خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

ويؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين  ١٣ مايو، بينما تبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وتنطلق امتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي ستكون يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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