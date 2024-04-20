عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: استمرار تلقي طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تلقى طلبات التسجيل فى  المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/ .
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذًا لتوجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولي والثانية.


وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف معالجة اثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وتشمل المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، الذين يسعون إلى إشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي تلبية لمعايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية .


وأكد اللواء خالد عبدالعال أن العاصمة تستقبل طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقاً لفئات المشروعات الـ6 التى تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة).


ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء القاهرة للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة  في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.


يذكر أن محافظة القاهرة حصدت مركزين ضمن ال ١٨ مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهما مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس) والذي حصل  على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، ومشروع "جديد" المقدم من م.رامي انور شنودة ( شركة جديد ) وهى شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة، وحصل على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

التنوع البيولوج التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات الناشئة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

مجانا.. شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

صفقة الموسم.. ريال مدريد يرصد 200 مليون يورو لضم هذا اللاعب

30 دقيقة.. فرص ضائعة بالجملة من الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

أكثر من 500 ألف شقة.. الإسكان تزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

النشرة الدينية.. فضل صيام الست من شوال.. دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي.. وهدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

أمامنا مرحلة جديدة صعبة.. الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في العلاقات مع أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إطلاق هتلر على نفسه الـ"فوهرر".. ما معنى الاسم؟

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ