محافظ أسوان يستقبل وفود المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي|صور

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفود المجلس القومى للمرأة ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبى وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى فى مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.

وأيضاً السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي.

من جانبه رحّب اللواء أشرف عطية بالحضور لهذه الكوكبة المتميزة لتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفد

وأكد المحافظ على أننا نتباهى دائماً بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابى، فهن شركاء فى كل النجاحات والإنجازات التى تحققت على أرض أسوان ، وحصول محافظ أسوان على جائزة أفضل محافظ فى الوطن العربى لعام 2022 ، فضلاً عن فوز المحافظة بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومى لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية حيث تم مشاركة المشروع ضمن مؤتمر " كوب 28 " بدولة الإمارات الشقيقة.

فيما قدّمت مايا مرسى شكرها لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى يوليه لأنشطة المجلس القومى للمرأة، ولتمكين المرأة، مؤكدة على أننا كلنا شركاء فى نجاح أجندة تمكين المرأة فى مصر بشكل عام، وأسوان بشكل خاص، وهذا يتكامل بالتعاون المثمر والبناء مع الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ووزارات الخارجية والتعاون الدولى.

بينما أكد كريستيان برجر على نجاح الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى ترتكز على 6 محاور تتمثل فى العلاقات السياسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وتنمية المهارات البشرية، ومجالات الطاقة والمياه ، ونعمل جميعًا على تطبيق ذلك على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات على أرض أسوان فى العديد من مجالات التعاون بالتنسيق مع المحافظة والمجلس القومى للمرأة، فنحن نعمل سوياً للوصول إلى نمو وتنمية المجتمعات، والمرأة تعتبر جزءًا أساسيًا منها، ولدينا الكثير والكثير من البرامج الهادفة، والتى ستحقق نجاحات جديدة لأهالى أسوان.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس بعثة الاتحاد والضيوف الدروع والهدايا التذكارية تعبيرًا على التعاون المثمر والبناء فيما بينهم.

لقاء محافظ أسوان