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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر تموينية للمُخالفين بمركز الحامول

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "محضر عدم وجود شهادة صحية، و محضرين نظافة، و محضرين نقص وزن، ومحضر عدم إعلان سعر، وأخرى متنوعة" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلّف محافظ كفرالشيخ، جميع الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، علي المخابر والأسواق ومنافذ السلع، مُشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المُخالفين.

شدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

آسف إدارة التموين التموين وجهاز حماية المستهلك الاسواق والمحال التجارية

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