ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد زبدة الفول السوداني..



- يخفض مستوى الكولسترول الضار، ويزيد مستوى الكولسترول الجيد في الدم.

- يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، والشرايين، والسكتات الدماغية.

- يقلل خطر الإصابة بمرض السكري؛ لاحتوائه على المنغنيز، والمعادن الأساسية التي تلعب دوراً كبيراً في تنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

- يقلل خطر تشكل الحصوات في المرارة.

- يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان، وبشكل خاص سرطان القولون، ويثبط نمو الأورام السرطانية؛ لاحتوائه على البيتاسيتوستيرول.

- يحسن عمل الدماغ، ويقوي الذاكرة، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، التي تعزز عملية تدفق الدم إلى المخ.

- يحسن الحالة المزاجية، ويساعد على التخلص من الاكتئاب.

- يمد المرأة الحامل والجنين بحمض الفوليك، وبالتالي يقلل خطر حدوث تشوهات خلقية في الأنبوب العصبي للجنين.

- يخفض أعراض الحساسية، والربو عند الأطفال.

- يمد الجسم بالطاقة اللازمة لزيادة معدل الأيض في الجسم، وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.

- يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويخفض الشهية لتناول الطعام.

- يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر؛ لاحتوائه على النياسين.

- يعزز عملية امتصاص الكالسيوم في الجسم.