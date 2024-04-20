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مرأة ومنوعات

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

صدى البلد

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد زبدة الفول السوداني.. 


- يخفض مستوى الكولسترول الضار، ويزيد مستوى الكولسترول الجيد في الدم.
- يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، والشرايين، والسكتات الدماغية.
-   يقلل خطر الإصابة بمرض السكري؛ لاحتوائه على المنغنيز، والمعادن الأساسية التي تلعب دوراً كبيراً في تنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وتنظيم مستوى السكر في الدم.
-   يقلل خطر تشكل الحصوات في المرارة.
-   يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان، وبشكل خاص سرطان القولون، ويثبط نمو الأورام السرطانية؛ لاحتوائه على البيتاسيتوستيرول.
-  يحسن عمل الدماغ، ويقوي الذاكرة، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، التي تعزز عملية تدفق الدم إلى المخ.
-  يحسن الحالة المزاجية، ويساعد على التخلص من الاكتئاب.
-  يمد المرأة الحامل والجنين بحمض الفوليك، وبالتالي يقلل خطر حدوث تشوهات خلقية في الأنبوب العصبي للجنين.
- يخفض أعراض الحساسية، والربو عند الأطفال.
- يمد الجسم بالطاقة اللازمة لزيادة معدل الأيض في الجسم، وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.
-  يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويخفض الشهية لتناول الطعام.
-   يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر؛ لاحتوائه على النياسين.
-   يعزز عملية امتصاص الكالسيوم في الجسم.

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