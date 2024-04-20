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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: خضنا مواجهة مازيمبي وسط أجواء صعبة.. ونستعد بقوة ‏لمباراة العودة ‏

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي سوف يستعد ‏بشكل جيد لمباراة العودة أمام مازيمبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رغبته في التسجيل ‏والفوز بالمباراة وحسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مواجهة قوية في مباراة الذهاب ‏على ملعب تي بي مازيمبي، وأتيحت العديد من الفرص لكل فريق وكان بإمكان أي منهما أن ‏يحقق الفوز في حال التسجيل.‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي خاض مباراة مازيمبي وسط أجواء صعبة، وأن نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا من لقاءين «ذهاب وعودة» وليس مباراة واحدة، موضحًا أن المباراة ‏الأولى انتهت بتعادل سلبي وسيكون حسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة في مباراة العودة ‏يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

وشدد كولر على أنه كمدرب يبحث عن الفوز والتسجيل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف ‏يحصل على راحة بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له، على أن يواصل تحضيراته لمباراة ‏العودة.‏

وأوضح المدير الفني أن حارس المرمى وظيفته الأساسية منع دخول أي أهداف، مشيدًا في ‏الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه مصطفى شوبير خلال مباراة الذهاب، وعبر عن أمنيته في ‏استغلال مهاجمي الفريق الفرص خلال مباراة العودة.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على بدء التحضير لمباراة العودة مع مساعديه من ‏خلال مشاهدة مباراة الذهاب أمام مازيمبي أثناء رحلة العودة إلى القاهرة وبعض المباريات ‏الأخرى للفريق الكونغولي.‏
 

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