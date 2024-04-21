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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الفوز على الترجي.. رسالة قوية من هشام نصر لكوماندوز الزمالك

صدى البلد

عقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد والجزائر، جلسة مع اللاعبين عقب الفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال هشام نصر خلال جلسته مع اللاعبين:" قدمنا مباراة قوية والفريق كان على قدر المسؤولية، ونستحق الفوز والتأهل للدور القادم وبجدارة".

وتابع: "الخوف على النتيجة والتركيز منذ الدقائق الأولى حتى نهاية اللقاء، كانا أحد أسباب الفوز بالمباراة".

واختتم: "سنعود إلى القاهرة بكأس البطولة في حالة الحفاظ على ذلك الأداء خلال المباريات القادمة".

هشام نصر اداء لاعبي الزمالك الترجي التونسي كرة اليد

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