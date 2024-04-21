نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك بشأن زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال حسين لبيب: المنافسة مع الأهلي داخل الملعب فقط.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.