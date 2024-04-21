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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بدورته الثامنة

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي ،رئيسة المجلس القومي للمرأة ، مساء اليوم ، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام والتى تقام  في الفترة من 20- 25 أبريل الجاري بمحافظة أسوان.
 

٨بمشاركةالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ،و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والسفير  كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفيرة مرفت تلاوي رئيس مجلس امناء المهرجان ،  وكل من  سفير تونس وسفير المغرب في مصر ، الى جانب لفيف من الفنانين والفنانات  وصانعي وصانعات الأفلام ، والشخصيات العامة في كل المجالات .

وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة خلال  الافتتاح عبرت فيها عن بالغ سعادتها وفخرها بالمهرجان. 


وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها “في البداية أسمحوا لي  أن أعبر عن بالغ سعادتي بإنطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة .. هذا المهرجان الذي يجمع الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين من جميع دول العالم لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع .. وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها”.
   
وأضافت “أفتخر بتجربة المهرجان الثرية والهامة التي تفرز كل عام العشرات من صانعات وصناع الأفلام من أبناء وبنات جنوب مصر الموهوبين والموهوبات..من خلال ورش سينما أسوان .. وفى التواصل مع المجتمع المدنى عبر منتدى نوت ..  وسوف يظل ما يحدثه المهرجان من حراك اجتماعي في أسوان مصدر فخر للمهرجان ولمصر”.

 وتابعت “كل التحية والتقدير الى جميع القائمين على المهرجان وشركاء النجاح في خروجه بهذه الصورة المشرفة.. وتحية خاصة لكل الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين المشاركين في فعاليات هذه الدورة .. وخالص تمنياتي بنجاح فعاليات المهرجان في دورته الثامنة”

  وأكدت في نهاية كلمتها على سعادتها لحرص المهرجان هذا العام على الاهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال عديد من الأنشطة مثل ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر.. وعرض عدد من الأفلام عن القضية ضمن برنامج "أنا فلسطينية"، وهي أفلام قصيرة من ضمنها 5 أفلام بتوقيع مخرجات فلسطينيات..
بالفن ترتقي الأمم  .. فالفن هو القوة الناعمة الصادقة التى تسمو بالشعوب"

ووتابعت "فى هذا السياق وبعد مرور  أكثر من شهور  على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة..اسمحوا لى أن أكرر النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي.

- أوقفوا العدوان..الآن ، الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية..
- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.
- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.
- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين. .. أيضاً الآن وليس غدًا 
- لا تسحموا بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان الآن وليس غدا
 وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو احتلال .. 
وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء..
وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير ..
واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ..
وان ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام..

رسالتنا كانت ومازالت رسالة حق.. وسلام ..
وأكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث تم  إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.


ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

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