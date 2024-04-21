غادة تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خطفت الفنانة غادة عادل أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

ونشرت غادة عادل مجموعة صور عبر حسابها في إنستجرام.

وخلال جلسة التصوير، ارتدت غادة عادل فستان أسود، وضعت ميك اب خفيف وتسريحة شعر عادية.

وشارك أمس عدد من الفنانين بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة.

وحضرت غادة عادل وهند صبري وتم تكرمهما في حفل الافتتاح

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

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