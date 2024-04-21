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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيرفراير جديدة في فئة الـ 6000 جنيه

إيرفراير الغلابة..إيرفراير
إيرفراير الغلابة..إيرفراير جديدة من فيليبس في فئة ال 6000 جن

كشفت شركة فيليبس عن أحدث منتجاتها، ماستر شيف 4 سلسلة بلس (موديل NA230)، والذي يتوفر الآن للطلب المسبق على موقع JD.com بسعر يبدأ من 75 دولارًا أمريكي أي في فئة ال 6000 جنسه مصري.

تتميز هذه القلاية الهوائية بسعة 6.2 لتر مع دوران هواء ساخن 360 درجة.

إيرفراير الغلابة..إيرفراير جديدة من فيليبس في فئة ال 6000 جنيه

تتميز هذه القلاية الهوائية بسعة كبيرة تبلغ 6.2 لتر، وهي مثالية لتحضير وجبات الطعام للعائلات أو إنشاء كميات كبيرة للوجبات المعدة مسبقًا. يضمن عنصر التسخين القوي بقوة 1700 وات طهيًا متساويًا وفعالا، بينما تضمن تقنية دوران الهواء الساخن ثلاثية الأبعاد والمبتكرة بزاوية 360 درجة نتائج مقرمشة بدون الحاجة إلى كمية زائدة من الزيت.

الراحة هي المفتاح مع ماستر شيف 4 سلسلة بلس. تتيح لك النافذة المرئية مراقبة تقدم طعامك دون مقاطعة دورة الطهي. وللتشغيل السهل، فهي تتميز بعناصر تحكم تعمل باللمس سهلة الاستخدام ومبرمجة مسبقًا بثمانية قوائم مستخدمة بشكل شائع. لا مزيد من التخمين بشأن درجات الحرارة والأوقات - ما عليك سوى تحديد الإعداد الذي تريده ودع القلاية الهوائية تقوم بالعمل! بالإضافة إلى ذلك، تحافظ وظيفة حفظ الحرارة التلقائية على طعامك دافئًا وجاهزًا للاستمتاع به حتى بعد اكتمال الطهي.

هل تبحث عن إضافة قلاية هوائية متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام إلى مطبخك؟ لا تبحث بعد عن فيليبس ماستر شيف 4 سلسلة بلس. اطلب مسبقًا خاصتك اليوم على موقع JD.com!

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