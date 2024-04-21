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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: من حسن الطالع وجود مكان للبرلمان بقلب العاصمة الإدارية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب قائلا: “بداية؛ أرحب بكم جميعاً، وعود حميد، بإذن الله؛  بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت  على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار”.

وأضاف جبالى: “السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم: نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر-  من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ذلك المبنى الذى وصف - عن حق -  أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، و الذي صمم  بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، و تم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر  الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم”.

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه قائلا: “السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم: يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق و التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن و المواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير”.

رئيس مجلس النواب إجازة عيد الفطر المبارك العاصمة الإدارية الجديدة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب المصرى

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