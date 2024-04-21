الرئيس الأوكراني: المساعدات العسكرية الأمريكية تبعث رسالة قوية إلى الكرملين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المساعدات العسكرية الأمريكية سترسل رسالة قوية إلى الكرملين بأن واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا.

ورحب زيلينسكي بالمساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدة ستنقذ حياة الآلاف من الأوكرانيين.

وأعرب عن أمله في أن يتم إقرار مشروع القانون قريبا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي وإرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي: “شكرًا لكل من دعم رزمتنا: هذا هو القرار لحماية الأرواح. أود شخصيًا أن أشكر رئيس مجلس النواب مايك جونسون وكل القلوب الأمريكية التي، مثلنا في أوكرانيا، تشعر بأن روسيا يجب ألا ينتصر الشر، وآمل أن تتم دراسة الحزمة في مجلس الشيوخ الأمريكي وإرسالها إلى الرئيس بايدن بالسرعة الكافية”.

وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية 95 مليار دولار، منها أكثر من 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، و9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في غزة والسودان، و8.12 مليار دولار لتأمين منطقة المحيط الهادئ الهندي وتايوان.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي: "في هذا التصويت، عدد الأصوات المؤيدة 360 والرفض 58، وقد تم إقرار مشروع القانون دون اعتراض، وطرح اقتراح لإعادة النظر على الطاولة".

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الأسبوع المقبل.