عبد الله ممدوح يمنح مصر الذهبية الأولى بالدوري العالمي للكاراتيه

توج لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم .

وفاز عبد الله ممدوح بذهبية وزن -75 كجم كوميتيه بعد تغلبه على التركي فاروق عمر يورور في النهائي بنتيجة 5-3 لتحقق مصر أول ذهبية في البطولة .

وكان قد توج لاعبا منتخبنا الوطني للكاراتيه يوسف فرج وحازم محمد بميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه .

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن -75 كجم كوميتيه ، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2 / 1.

فيما جاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن +84 كجم ، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 0/8.

واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد علي المركز الخامس في منافسات وزن -60 كجم كوميتيه ، عقب انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية بسبب الإصابة .

كما احتلت لاعبة منتخبنا الوطني آية هشام المركز الخامس في منافسات فردي الكاتا سيدات.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.