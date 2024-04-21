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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 18 من بطولة الدوري

صدى البلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات المفروضة في الجولة 18 من دوري NILE لموسم 2023-2024، وفقًا لقواعد البطولة ولوائحها.

العقوبات كانت كالتالي:

لمباراة بين بلدية المحلة والمقاولون العرب، تم إيقاف لاعب فريق المقاولون العرب، أحمد علاء الدين محمود، لمباراة واحدة بسبب الطرد الذي تلقاه لمنع فرصة محققة. انتهت المباراة بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين.

بعد هذه المباراة، ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد المقاولون عند 12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

يجدر بالذكر أن مباراتي الزمالك مع بيراميدز والمصري مع الأهلي تأجلتا في هذه الجولة بسبب ارتباط الأندية الكبيرة بمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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