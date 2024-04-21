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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع العملات الأجنبية بـ مصر في مستهل تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع

شهدت العملات الأجنبية تراجعا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات  الأسبوع، فيما ارتفع  الدولار والفرنك السويسري بشكل طفيف.

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 أبريل 2024 مطلع تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي ختام  تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد 

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع مقابل 48.38 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 4 قرش.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوم نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع منخفضا 3 قروش.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 69.76 جنيه للشراء و 60.37 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  52.91 جنيه للشراء 53.72 جنيه للبيع  مقابل 53.27 جنيه الخميس الماضي مرتفعا 45 قرش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 69.76 جنيه للشراء و 60.35 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  52.93 جنيه للشراء 53.72 جنيه للبيع  مقابل 53.27 جنيه الخميس الماضي مرتفعا 45 قرش.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار الأمريكي لنحو 48.31 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع مقابل 48.40 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام  تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 5 قروش.

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.47 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع منخفضا 6 قروش.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.77 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع بتراجع 43 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 53.07 جنيه للشراء 53.24 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش .

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