الحرمان من ضم الصفقات ومستقبل زيزو.. لبيب يثير مخاوف جماهير الزمالك

آثار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مخاوف جماهير الزمالك بعد تصريحاته عن مستقبل زيزو، وفجر مفاجأة بشأن إمكانية إيقاف القيد مرة أخرى أمام القلعة البيضاء وعن متربصين للنادي والتي دائما ما يثيرون المشاكل.

ونكشف في الفيديو التالي عن موقف ومستقبل زيزو مع نادي الزمالك وحقيقة إمكانية إيقاف القيد مرة أخرى أمام نادي الزمالك وعن طلب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لجماهير الفارس الأبيض، وعن التصريحات التي كان قد أدلي بها لبيب خلال ظهوره عبر قناة "dmc"، عبر برنامج "الكابين":

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب وسط الأبيض من القائمة التي خاضت مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية مساء أمس الأحد.