ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين لـ 129جراء القصف الصاروخي الإيراني

نقلت يديعوت أحرونوت عن الإسعاف الإسرائيلي القول بأن عدد المصابين الإسرائيلين إرتفع إلى 129جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم.

وفي وقت سابق ، أكد الحرس الثوري الإيراني ان الموجة الـ14 من عملية "وعد صادق 3" انطلقت بهجوم متزامن باستخدام مسيرات انتحارية وصواريخ استراتيجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 12 : في هذه العملية استهدفنا مركز قيادة واستخبارات "جيش" العدو الإسرائيلي القريب من أحد المستشفيات بدقة عالية ومطلقة

وأضاف البيان الإيراني : أصبحت قدرة القوات المسلحة الإيرانية الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف الآن أمام أعين العالم

وتابع الحرس الثوري الإيراني بيانه بالقول : تحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة.

وإستطرد البيان : حذرنا سابقا أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها

وزادت : منظومات العدو الصهيوني الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى



وختم الحرس الثوري بيانه : تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر "جيش" العدو الإسرائيلي منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية