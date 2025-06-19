أضرار جسيمة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مناطق عدة في الداخل الإسرائيلي، شهدت صباح اليوم، تصعيدا صاروخيا واسعا، حيث أعلنت مصادر الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 30 شخصا، من بينهم ثلاث إصابات وُصفت بالحرجة، وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الإصابات الخطرة وقعت في ضاحية حولون قرب تل أبيب، بعد سقوط صاروخ على مبنى سكني أدى إلى انهياره جزئيا، وتواصل فرق الإنقاذ والشرطة الإسرائيلية أعمالها للتأكد من عدم وجود عالقين تحت الأنقاض.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه سقط أحد الصواريخ على مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، ما أدى إلى أضرار جسيمة في أحد المباني التابعة له، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية وجود اشتباه بتسرب مواد خطرة في المستشفى، فيما أكدت إدارته بدء التحقيق لتقييم الأضرار واحتمال انبعاث مواد كيميائية، ودوت صفارات الإنذار من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها، بالتزامن مع أصوات انفجارات سمعت في تل أبيب، بئر السبع، والقدس المحتلة.

وتابعت أن الهجوم الصاروخي، الذي يُعد الأوسع منذ 48 ساعة، تزامن مع إطلاق طائرات مسيرة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها جاءت من الحدود الشمالية، وتحديدًا من جنوب لبنان، كما أن جيش الاحتلال أكد اعتراض المسيرات دون سقوطها، ويجري تقييم الأضرار الناتجة عن شظايا صواريخ الاعتراض، كما أن سقوط الصواريخ شمل عدة مناطق من بينها تل أبيب، رمات غان، وحولون، بالإضافة إلى مناطق في النقب، الذي يشكل أكثر من 60% من مساحة فلسطين المحتلة.