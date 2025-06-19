قيادة خاتم النبيين تحذر أمريكا من الدخول المباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية

حذر قيادة المقر المركزي لخاتم النبيين الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي دخول مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيؤدي إلى انتشارها في المنطقة وسيترتب عليه ضربات قاصمة لا تعوض.

وقال قيادة المقر المركزي لخاتم النبيين الإيراني : إلى شعب إيران الإسلامية البطل والثاقب والشجاع، إن أبناءكم في القوات المسلحة، وبناء على توقعات دقيقة واستعدادات ضرورية، نفذوا ردودهم الساحقة والدقيقة لمواجهة العدوان الأحمق والخبيث للعدو الصهيوني.



وأضاف البيان : ومن المؤكد أنهم سيواصلون عملياتهم القوية أقوى من ذي قبل حتى يتوب المعتدي بالكامل ويتأكد من صد أي تهديد.

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد في وقت سابق ان الموجة الـ14 من عملية "وعد صادق 3" انطلقت بهجوم متزامن باستخدام مسيرات انتحارية وصواريخ استراتيجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 12 : في هذه العملية استهدفنا مركز قيادة واستخبارات "جيش" العدو الإسرائيلي القريب من أحد المستشفيات بدقة عالية ومطلقة

وأضاف البيان الإيراني : أصبحت قدرة القوات المسلحة الإيرانية الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف الآن أمام أعين العالم

وتابع الحرس الثوري الإيراني بيانه بالقول : تحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة.

وإستطرد البيان : حذرنا سابقا أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها

وزادت : منظومات العدو الصهيوني الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى



وختم الحرس الثوري بيانه : تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر "جيش" العدو الإسرائيلي منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية