بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

شاركت الفنانة هبة مجدى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة من حفل عيد ميلاد ابنتها دهب.





وظهرت هبة مجدى باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جيب قصير باللون الرمادى وبلوفر مخطط.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز هبة مجدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد هبة مجدى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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