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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار على متن سفينة في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الأوكرانية

القرم
القرم

شب حريق في سفينة بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وأفادت وسائل تواصل اجتماعي روسية بوقوع انفجار على متن سفينة، اليوم الأحد، ربما يكون ناجما عن اصطدام صاروخ أو طائرة مسيرة مقاتلة.

ولم يصدر في البداية بيان رسمي من الجانب الروسي.

 يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر السفن الروسية حول شبه جزيرة القرم بأنظمة أسلحة مختلفة.

وفي الوقت نفسه، هاجمت القوات المسلحة الروسية مدينة أوديسا الساحلية بجنوبي أوكرانيا من شبه جزيرة القرم بالصواريخ الباليستية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا وقع في مدينة أوديسا اليوم الأحد أصيب فيه أربعة أشخاص على الأقل بجروح.

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