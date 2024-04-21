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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أفكار جديدة.. ماهر زين يكشف عن أحدث تحضيرات ألبومه الجديد

ماهر زين
ماهر زين

كشف الفنان ماهر زين عن تحضيرات أحدث ألبوماته الغنائية والذى من المقرر أن يطرح قريبا.

وقال ماهر زين خلال لقائه مع برنامج “عرب وود”: أنه بالفعل بدأ التحضير لأحدث ألبوماته الغنائية ويعتمد على أن يكون هناك أفكار جديدة واستخدام لغات مختلفة، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كان يكتفي فقط بطرح ٤ أو ٥ أغاني فقط لكنه قرر أن يطرح ألبوم كامل وهو يعتبر الألبوم الرابع فى مسيرته الفنية.

على صعيد أخر، أحيا الفنان العالمي ماهر زين، مساء أمس الأول الجمعة، حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد، بحضور جماهيري متنوع وكبير.

ووجه "زين" رسالة للحضور أكد فيها سعادته بالعودة مجددا للغناء في مصر بعد غياب دام حوالي 12 عاما، متمنيا أن يُطل على الجمهور المصري خلال الفترة المقبلة بمزيد من الحفلات.

وانطلق الحفل الذي أقيم على مدار ساعتين، بأغنية "رحمة للعالمين"، تبعها عدة أغاني أخرى من بينها "السلام عليك"، "ناس تشبهلنا"، "إن شاء الله"، "محمد (ص) وحشنا"، "هو أحمد"، "رضيت بالله ربا"، "عيد مبارك"، "مدينة"، "صلى عليك الرحمن"، "يا نبي سلام عليك، "ما شاء الله"، "تهيّا"، "بارك الله لكما"، و"مولاي"، التي تفاعل الجمهور كثيرا معها أثناء غنائها.

كما تضمن ذلك الحفل الجماهيري أغنية "يا حبيبة يا فلسطين"، وأبدى المطرب ماهر زين، من خلالها تعاطفه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، إذ فضل أن يشدوا بكلماتها أثناء ارتدائه للشال الشهير الذي يميزهم.

واستمتع الجمهور بأجواء رومانسية تمايلوا فيها على الأضواء الخافتة التي تم إشعالها بواسطة هواتفهم، حينما غنى "زين" أغنية "For The Rest Of My Life" ليهديها لزوجته.

يشار إلى أن ماهر زين، كان قد طرح مؤخرا، أغنية "صلى عليك الرحمن"، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

وسبق أن طرح أيضًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية أخرى باللغة الكردية لأول مرة، بعنوان "يا غفور يا رحيم"، وصورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

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