فئة 6 آلاف جنيه.. أرخص موبايل شاومي في 2024

يعد هاتف Xiaomi Redmi 13C واحد من أرخص هواتف شركة شاومي التي أطلقتها تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi مع عدد من المواصفات الكبيرة التي تناسب الشباب والطلبة ومحدودي الدخل.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض +FHD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزة HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C بمعالج من نوع Helio G99 ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، ومعالج للرسوميات Mali-G52 MC2، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويتوفر سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و 175 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.