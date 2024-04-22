بعد طرحه لأول مرة..مدير عام التطعيمات يكشف سعر لقاح الحزام الناري.. فيديو

تحدث الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات في وزارة الصحة والسكان، عن طرح أول لقاح للهربس أو الحزام الناري.

وقال مصطفى المحمدي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: اللقاحات أداة وقائية تحمي الإنسان من شر الإصابة بالأمراض وما قد تتسبب فيه من مخاطر قد تصيب حياة الإنسان بشكل مباشر.

وأضاف: الهربس أو الحزام الناري هو مرض فيروسي، والحصول على لقاح الهربس أو الحزام الناري يعد من الأمور المهمة خاصة للوقاية من هذا النوع تحديدا.

وأشار: سلوك هذا الفيروس هو أنه بعد التعافي لا يخرج من الجسم بشكل كامل بل يدخل في مرحلة التخفي، موضحا أن أن اللقاح يستخدم على جرعتين بينهما شهران، ويتم منحه للطفل حتى سن 18 عاما إذا كان مصابا بالهربس، بينما يتم منحه بشكل أساسي إلى الرجال فوق سن 50 عاما.

وكشف أن سعر لقاح الهربس الحزام الناري تصل إلى 4438 جنيها، وهو تسعير جبري، ليس لمراكز تطعيمات المصل واللقاح دخل في تسعيره.

وأوضح أن الحزام الناري هو مرض فيروسي، عبارة عن طفح جلدي، ويكثر في فصل الربيع، ويصيب الشخص مرة واحدة في صورة الجدري المائي، ثم يتكون لديه مناعة بقية حياته، ولكن قد يحدث إعادة نشاط للفيروس في الكبر عند ضعف المناعة، وحينها يحدث مرضا ليس له علاقة بالجدري المائي، وهو الهربس زوستر الحزام الناري".

