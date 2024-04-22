محمد دياب يكشف عن علاقته بزوجته وتعرفه عليها

تحدث الفنان محمد دياب عن علاقته بزوجته هاجر الإبياري، قائلاً : تعرفت عليها أثناء عملها في الراديو وأحببتها، كانت قصة حب استمرت ثلاث سنوات ونصف".



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" "حينما بدأت أتحدث معها وجدتها مرحة ودمها خفيف جداً وأنا أكتر حاجه تجذبني في أي ست أن يكون دمها خفيف، بالإضافة إلى كونها واعية ومثقفة وتفهم في الفن وفجأة تحولت مكالمة الاستضافة للتعارف استمرت لمدة 45 دقيقة ".



وأكمل: العلاقة تحولت لصداقة وباخد رايها في كل حاجة وبقت اقرب الناس لي وفجأة تورطت ولقيت تفسي بحبها".



ورداً على سؤال الحديدي هل أنت رجل شرقي في المنزل؟ أجاب قائلاً : " لو احتاجتني في البيت في أي حاجه بعملها ما عنديش عقدة الراجل ما يعملش وهي مش بتخليني أعمل حاجه ".





وأوضح أن زوجته معتدلة في غيرتها، فهي تثق في بشكل كبير جداً، متابعا: أنا راجل بيتوتي وبحب البيت لو مفيش شغل ببقى على الكنبة في البيت وبحب البيت وهي فيه ".



