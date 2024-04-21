محمد دياب عن دوره في "مليحة": الناس بتفكرني بقوم بأدوار شر فقط

تحدث الفنان محمد دياب عن دوره في مسلسل “مليحة”، قائلا: دور الضابط “أدهم“ في مسلسل مليحة له أهمية خاصة بالنسبة لي، موضحا ”لم أقدم دور ضابط من قبل وهو شخص لديه الكثير من المثالية”.



وأكد "دياب"، خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي، “هذا الدور ينهي ما يقال بأنني دائماً ما أقدم أدوار الشر فقط”، قائلا "الناس بتفكرني بقوم بأدوار شر فقط رغم اني قدمت دور " ضابط " طيب في مسلسل نسل الأغراب ومسلسل " المتهمة " قمت بأداء شخصية طيبة وفي الاختيار شخصية " الشيخ سالم “ كضيف شرف قمت بدور طيب”.



وأضاف “دوري في “مليحة” كان يتمثل أيضا في الحس الوطني والإنساني، لا يمكنني أن أرفض أو أتراجع عن تقديم دور ضابط في القوات المسلحة وضابط حرس حدود في مسلسل يتناول القضية الفلسطينية، ووافقت قبل القراءة مباشرة بعد حديث منتج العمل معي ".

وتابع "أخدت قراري فور معرفتي بأنه عمل وطني وهو إلقاء الضوء على القضية الفلسطينية في أول عمل درامي".

وأوضح أنه ينتمي لجيل متأثر بالقضية الفلسطينية، قائلاً "عشت أكثر من انتفاضه ومتربي على القضية الفلسطينية، متابعا: الحس الوطني هو الغالب في قرار موافقتي وهي المرة الوحيدة التي أوافق فيها سريعاً، وافقت على الدور في ثلث ساعة فقط".

