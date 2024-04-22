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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سجدت شكر لما أبوكي مات "بصراحة" يفضح صاحبة رسالة مرعبة لصديقتها

فضحها تطبيق بصراح
فضحها تطبيق بصراح .. فتاة تكره صديقتها بشكل مرعب

أشعلت قصة الفتاة التي خانت صديقتها وأرسلت لها رسالة علي تطبيق صراحة تسبها  فيها  وتتمني لها الشر وأظهرت حقدها وغلها على صديقتها.. فماذا كان بها؟

ونكشف في الفيديو التالي عن الرسالة المرعبة الذي انتشرت علي الفيس بوك التي أرسلتها صديقة إلي صديقتها وعن السبب التي جعلها تشمت في وفاة والدها وأسباب سعادتها وفرحتها وكيف كانت لا تظهر لها ما تبطنه في ضميرها وفي قلبها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوست لرسالة مخيفة أظهرت حقد وغل وشماتة فتاة تجاه صديقتها  وفيها تتمني لها كل الشر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

تطبيق صراحة الصديقة التي خانت صديقتها الرسالة المرعبة وفاة ولدها

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