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ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط بمحافظة أسيوط

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

بدأ «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الإثنين، المسح الشامل لقريتي الأقادمة مركز أبو تيج، وباويط مركز ديروط بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024م؛ لتقديم الدعم اللازم للقرى الأكثر فقرًا في جميع أنحاء الجمهورية.

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط بمحافظة أسيوط

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» سيعد حصرًا ببيانات القرى المستهدفة للتعرف على احتياجاتها للبدء في تنفيذ الخطة التنموية لهام 2024م، التي ستسهم بصورة كبيرة فى تحديد الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات قاطني تلك القرى عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات والخدمات الصحية والعلاجية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء.

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أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يستهدف تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهالينا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر البيت الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح والحصر الشامل لها، فضلًا عن التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، بالاضافة إلى صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا.

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