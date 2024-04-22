أكرم السعدني بعد سقوطه في المطار: أنا مُت مرتين وفقدت جزءًا من روحي

علق الكاتب الصحفى أكرم السعدنى على إصابته فى المطار أثناء عودته إلى مصر لحضور عزاء عمه الفنان الراحل صلاح السعدني.

وكتب أكرم السعدنى عبر حسابه بفيسبوك: "ممنوع الانفعال إزاى واللى فقدته حتة من الروح والنسيج والأوردة والشرايين والدم، أنا مُت مرتين مع أبويا وعمى.

أصيب الكاتب الصحفي أكرم السعدنى فى مطار هيثرو أثناء عودة الى مصر لحضور عزاء عمه الفنان الراحل صلاح السعدنى.

وتسببت إصابة أكرم السعدنى فى عدم استقلاله الطائرة مما يعنى عدم قدرته لحضور عزاء الراحل صلاح السعدنى.

غيب الموت الفنان الكبير صلاح السعدني، أمس الجمعة 19 أبريل، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات.

جنازة صلاح السعدني

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.