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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالمنيا

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدى على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

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من جانبه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لإزالة حالات اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر إشغال طريق بشوارع حى غرب المدينة والتى تسبب التكدس المرورى، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، جهودها لإزالة الاشغالات بنطاق حى شمال المدينة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرا منها، 33 إزالة إدارية، 11 محاضر للنظافة، 41 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة .

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