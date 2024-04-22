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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة ماعت تستكمل سلسلة تدريبات للتوعية بحقوق الطفل.. صور

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية "لجنة حقوق الطفل: آليات العمل والمشاركة" والتي عقدت خلال يومي 20 و21 أبريل 2024 بمقر مؤسسة ماعت، فيما حضر الدورة التدريبية مجموعة من المنظمات والشخصيات المتخصصة في حقوق الأطفال.

شهدت الدورة التدريبية تعريفا بمواد اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى تناول البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، وهم البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بالإضافة إلى البروتوكول المتعلق بإجراءات الشكاوى.

وتهدف الدورة التدريبية إلى توعية المتدربين بوظائف لجنة حقوق الطفل وآليات عملها، وشرح كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلي لجان المعاهدات مع التركيز على التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل.

كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنموذج محاكاة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعريف بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على تعزيز قدرة هذه المنظمات للإنخراط في أعمال لجان المعاهدات بالأمم المتحدة

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة  تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية من أجل الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت إن استمرار أنشطة  التحالف والعمل على ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية منها وغير التعاقدية يأتي  في إطار دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها ويمثل ضمانة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت حاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2016 وهو ما يمنحهًا الحق في المشاركة في أنشطة الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

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