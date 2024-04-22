أيرلندا وأسبانيا تطالبان بتحليل سلوك إسرائيل

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أيرلندا وأسبانيا طالبتا مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي بتحليل سلوك إسرائيل.

وحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لم يرد بعد على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأضاف في تصريحات على هامش مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج اليوم الاثنين، أنه “على حد علمي، لم ترد المفوضية بعد على الدول التي طلبت من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بحث ممدى احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، وهو شرط منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

ولفت إلى أنه من جانب المفوضية الأوروبية، لم يحدث شيء بعد على حد علمي”. أما “من جهتي، فقد اقترحت مناقشة ذات توجه سياسي، لكن هذا الاقتراح تم رفضه”، مؤكدًا أن “لدينا مبعوث خاص لحقوق الإنسان والأمم المتحدة تعمل على هذا الجانب”.

وذكر بوريل، أن “أيرلندا وأسبانيا طلبتا من المفوضية في منتصف فبراير الماضي، بحث ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.