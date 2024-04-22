تدشين مبادرة سيناء الكرامة بمراكز شباب القليوبية لغرس الولاء والانتماء للوطن

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة سيناء الكرامة بمراكز الشباب احتفالا بذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف غرس روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب .



انطلقت أولى فعاليات المبادرة بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور محمد مصطفى شتا دكتوراة القانون العام ومدير عام مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور تامر الشحات حجاب عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها ، ووكيلي المديرية للشباب والرياضة ومدير ادارة شباب بنها ، احتفالا بذكرى تحرير سيناء بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الافتتاح لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنصة والحضور مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي الثقافي لدى النشء والشباب بأهمية ذكرى استرداد الأرض وأهمية الدفاع عن الوطن والسعي الدائم لنشر ثقافة إحترام جهود الدولة في الحفاظ على مقدرات الوطن.



ونوه الصبروط بجهود وزارة الشباب والرياضة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب والاهتمام بقضية الوعي وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الاهتمام بعقيلية الشباب وتكوين الشخصية المصرية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا.



وتناول الدكتور تامر الشحات ذكرى 25 ابريل وتحرير سيناء مؤكدا أن تلك الذكرى تمثل عودة الكرامة لكل مصري وطني محب لبلده واعتبار الاحتفال بيوم 25 أبريل من كل عام، للتذكير وتعريف الشباب باليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد ، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.



وأشاد الدكتور محمد مصطفى بجهود وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في تشكيل وعي النشء والشباب ونقل خبرات الأجيال للشباب وتعريفهم بالوقائع التاريخية الهامة معربا عن سعادته بالتواجد مع الشباب في تلك الذكرى الوطنية العظيمة.



ويتم تنفيذ المبادرة بمراكز شباب ( قليوب بقليوب ، القلج بالخانكة ، نادي شباب طوخ بطوخ ، المنشية الجديدة بشبرا ، باسوس بالقناطر الخيرية ، ميت الدريج بكفر شكر ، مدينة شبين بشبين القناطر ) .