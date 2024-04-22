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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى على جميع الجبهات

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه لا يزال في حالة تأهب قصوى على جميع الجبهات خلال عطلة عيد الفصح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال، في بيان له: "حتى خلال عيد الفصح، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي النشاط التشغيلي والاستعداد الكامل في جميع الساحات".

وفي قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن لواء مشاة ناحال يواصل العمل في ممر نتساريم، داعيا إلى شن غارات جوية ضد حماس في المنطقة خلال اليوم الماضي.

وفي شمال إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه منتشر على طول الحدود اللبنانية والسورية، مع "دفاع قوي واستعداد للهجوم".

وأشار إلى أن القوات تنفذ كمائن، بالإضافة إلى تحديد موقع وتوجيه الضربات على عملاء حزب الله ومواقعه.

وفي الضفة الغربية، يتم نشر قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لحماية المستوطنات والطرق السريعة.

كما ذكر أن جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا في الخليل، في منازل المراهقين اللذين نفذا هجوم دهس السيارات ومحاولة إطلاق النار في القدس هذا الصباح.

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